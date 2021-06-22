شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تشترط استكمال جرعتي كورونا للمصابين غير المسجلين بالتطبيقات الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشترطت وزارة الصحة، استكمال جرعتي لقاح كورونا، للحصول على المناعة الكاملة، لمن أصيبوا بالفيروس في وقت سابق، ولم يتم فحصهم أو تسجيلهم في التطبيقات الرسمية.

وقالت الوزارة إنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية، في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري (PCR) مسجلة في التطبيقات الرسمية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أنه تم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكثر من 15 مليون شخصاً بالمجتمع حتى الآن، مشيرة إلت أنها مستمرة بالجرعة الثانية للفئة العمرية 60 عاماً وأكثر.