شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة إطعام فراخ طيور «الحبارى» ضمن برنامج إعادة الإكثار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير مصور عن طريقة إطعام فراخ طيور "الحبارى" ضمن برنامج إعادة الإكثار ⁧التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية⁩.

وأظهر الفيديو، قيام أحد المختصين بإطعام فراخ طيور "الحبارى" الصغيرة من خلال التقاط الطعام بآلة ووضعها في فم فراخ "الحبارى" لتسهيل عملية تناول الطعام، بحسب "العربية" .

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد كشف إنَّ مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف، يهدف إلى إنتاج 5 آلاف فرخ من طيور الحباري في المرحلة الأولى، تمهيدًا لإطلاقه في بيئته الطبيعية.

ويمثل طائر الحبارى جزءًا مهمًا من الموروث الثقافي والفطري في المملكة، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لبرامج إعادة الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل.