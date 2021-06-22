شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار التعليمي الدكتور محمد العامري أهمية دور الأسرة مهم في توعية الأبناء بأهمية الأنشطة التعليمية مثل برنامج "نشاطي" لتعزيز القيم الوطنية الذي أطلقته وزارة التعليم.

وقال خلال لقاء له في "برنامج اليوم" : أن "الأسرة دورها مهم في عملية التوعية بالدخول لمواقع التربية والتعليم والتسجيل في هذه الأنشطة خاصة مع المغريات الموجودة أمام الأبناء ونتنتاقش مع الأبناء في الفوائد التي تعود عليهم من التسجيل في الأنشطة ويتابعون البرامج التي يطلع عليها الابن."

وأشار إلى أن من أبرز المهارات التي يجب أن تتوفر في الأنشطة الطلابية هي مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار ومهارة التخطيط للحياة ومهارات التفكير وإدارتها ومهارة التواصل مع الآخرين.