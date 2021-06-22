شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح عبدالرحمن الزهراني، مدير الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية.

وأكد "الزهراني" أنها تنشط أيضًا على أجزاء من المنطقة الشرقية وعلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كما تكون الأجواء غائمة جزئيًا ويتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مدير الإنذار المبكر في مركز الأرصاد، إلى أن ذروة الرياح المثيرة للأتربة خلال فترة النهار، وفي المساء يبدأ نشاط الرياح في الهدوء وتقل العوالق الترابية.