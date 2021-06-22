فريق طبي بجدة ينقذ أذن طفلة من البتر بسبب حادث مروري

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن فريقا طبيا بمستشفى الملك عبدالعزيز، أسهم في الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر، بعد تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وإنفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي لفقد الأذن بالكامل.

وذكرت «صحة جدة»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، كما قرّر الفريق الطبي على الفور نقلها إلى غرفة العمليات.

وأشارت إلى أنه تم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات، جرى خلالها إنقاذ صوان الإذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي للأذن، وبعدها غادرت الطفلة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.

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