أبوظبي ترحب بالزوار القادمين من السعودية

الرياض - محمد عبدالله - مع استئناف المملكة العربية السعودية للسفر والسياحة الدولية إليها، تدعو دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المسافرين القادمين من السعودية لزيارة الإمارة واستكشاف عروضها الوفيرة ابتداءً من هذا الصيف.

تم إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي، مما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات التالية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة:

قبل مغادرة السعودية:

سيُطلب من الركاب قبل مغادرتهم تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

عند وصول مطار أبوظبي:

سيخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

في حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية، لن يُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

يتوجب على القادمين الذي تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر.

يتوجب على القادمين الذي تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR أول في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يوماً أو أكثر.

يرجى من المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي التحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط والتمتع برحلة سلسة.