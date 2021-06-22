أمانة نجران تغلق 18 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة منطقة نجران، 18 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولات رقابية ميدانية نفذتها فرق الأمانة، أمس، على الأسواق والمراكز التجارية، والمولات والمطاعم، والمقاهي ومنافذ البيع.

واكد أمين منطقة نجران المهندس، عيد العتيبي أن هذه الحملات تأتي حرصًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية في المنشآت التجارية التي لا تلتزم بالتعليمات، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة هذه الإجراءات بهدف الوقاية وحفاظًا على صحة الجميع.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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