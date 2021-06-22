شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة : الشرقية قلعة صناعية تمتلك مميزات فريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية وهو المحفز لخلق الوظائف

- نمر بمرحلة تحول ونعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسية المملكة

- الشرقية زاخرة بالفرص والمحفزات وأدعو الغرفة التجارية لرصدها وتطويرها

- أهل الشرقية هم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق يعملون بصبر وهمة وكفاح

قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن المنطقة الشرقية قلعة صناعية تمتلك مميزات فريدة، وهي غنية ببحرها وسهلها ونخيلها وواحاتها ومصانعها، أراضيها خصبة، وشواطئها جاذبة، واتصالها بجيرانها في الخليج سهل وميسر.

جاء ذلك خلال زيارته لفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء

وأضاف إن المنطقة الشرقية عرفت التجارة منذ آلاف السنين، وهي عريقة برجالها ونسائها الذين لهم إرث قديم وتاريخ حافل، فهم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق، يعملون بصبر وهمة وكفاح.

وأوضح وزير التجارة أن الشرقية زاخرة بالفرص والمحفزات والتي أدعو الغرفة التجارية ورجال الأعمال لحصرها ورصد المزايا النسبية والعمل على تطويرها والاستقطاب لها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المنطقة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، وهو المحفز لخلق الوظائف لأبنائنا وبناتنا.

وتابع : نمر بمرحلة تحول ونعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسية المملكة.

وتفقد الدكتور القصبي المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ونائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من قيادات الوزارة.

وكرم وزير التجارة مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثاً الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.