شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف إثيوبي وثق في فيديو صعوبة القبض عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت - بفضل الله - شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .