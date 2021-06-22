- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون التعليمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، الفائزين في مسابقة اعرف حقك التي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي الهندسة بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، ووكيل كلية الهندسة للتطوير الدكتور عبداللطيف بشيري، وأعضاء طلاب نادي الهندسة.
وأكد الدكتور إسحاق، أن الأنشطة التي تقدمها الأندية الطلابية تحظى بدعم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وتساعد الطلاب على اكتساب معارف جديدة ومهارات متعددة، مبينا حرص رئيس الجامعة على توجيه مهارات الطلاب من خلال هذه الأندية وإسهامهم فيها بمختلف المجالات والتخصصات.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة الكليات، حيث جاءت أولاً الطالبة آمال أحمد سحاري، من كلية إدارة الأعمال، وثانياً الطالبة عائشة دربان عبدالله، من كلية الطب، وثالثا الطالب علي صالح موسى، ورابعاً الطالب عبدالعزيز إبراهيم شولان، من كلية الهندسة، وخامساً الطالبة أحلام حسن المعجمي، من كلية العلوم الطبية التطبيقية.
وأشار الدكتور حكمي، إلى أن المسابقة هدفت إلى إثراء طلبة الجامعة معرفياً وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب لهم من خلال الأمن الحسي والمعنوي والنفسي، مؤكداً بذل مزيد من الجهود في أنشطة الأندية الطلابية، وحرص إدارة الجامعة على دعمها لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والكليات.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 12:12 PM
شهدت تنافساً كبيراً بين الطلاب بجميع التخصصات"جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك"
كرّم وكيل جامعة جازان للشؤون التعليمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، الفائزين في مسابقة اعرف حقك التي نظّمتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بنادي الهندسة بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، ووكيل كلية الهندسة للتطوير الدكتور عبداللطيف بشيري، وأعضاء طلاب نادي الهندسة.
وأكد الدكتور إسحاق، أن الأنشطة التي تقدمها الأندية الطلابية تحظى بدعم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وتساعد الطلاب على اكتساب معارف جديدة ومهارات متعددة، مبينا حرص رئيس الجامعة على توجيه مهارات الطلاب من خلال هذه الأندية وإسهامهم فيها بمختلف المجالات والتخصصات.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة الكليات، حيث جاءت أولاً الطالبة آمال أحمد سحاري، من كلية إدارة الأعمال، وثانياً الطالبة عائشة دربان عبدالله، من كلية الطب، وثالثا الطالب علي صالح موسى، ورابعاً الطالب عبدالعزيز إبراهيم شولان، من كلية الهندسة، وخامساً الطالبة أحلام حسن المعجمي، من كلية العلوم الطبية التطبيقية.
وأشار الدكتور حكمي، إلى أن المسابقة هدفت إلى إثراء طلبة الجامعة معرفياً وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب لهم من خلال الأمن الحسي والمعنوي والنفسي، مؤكداً بذل مزيد من الجهود في أنشطة الأندية الطلابية، وحرص إدارة الجامعة على دعمها لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والكليات.
، "جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "جامعة جازان" تكرّم الفائزين في مسابقة "اعرف حقك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.