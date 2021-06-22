وزير الخارجية السعودي يبحث مع غروسي البرنامج النووي الإيراني

وأضافت الوزارة، أن الوزير الذي يقوم بزيارة رسمية لفيينا بحث أيضاً مع غروسي "وقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم".

قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر الإثنين، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية".

محمد يوسف

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