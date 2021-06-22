"الشورى".. مطالبة "مؤسسة الحبوب" بزيادة التوطين وتمكين المرأة

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الدمام - شريف احمد - - الشورى : على "ديوان المظالم" معالجة أسباب عدم تحقيق "رضا المستفيد"

أصدر مجلس الشورى قرارا ، خلال جلسته اليوم، بأنه على ديوان المظالم الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي و"إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه"، كما أنه على ديوان المظالم العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (ألمصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وعلى ديوان المظالم بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما أنه على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح المجلس في قرار آخر أنه على المؤسسة العامة للحبوب وضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

وعلى المؤسسة العامة للحبوب دراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما أنه على المؤسسة العامة للحبوب القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.