شاهد .. سعودي شجاع ينقذ العشرات من كارثة كبرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365- متابعة

تمكن مواطن سعودي من إنقاذ قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيداً عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

وبحسب سكاي نيوز، قال محمد العليط: أثناء خروجي من منزلي توجهت إلى سيارتي، لكن لفت انتباهي وجود دخان متصاعد، وبالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها.

وأوضح أن النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ5 المتوقفة بجوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة.

وتابع: بعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران بعيداً عن المبنى.

أسباب احتراق المركبات

وفي حين أنه لم يتم الكشف عن السبب وراء احتراق المركبة التي كادت أن تؤدي إلى حدوث كارثة كبرى، إلا أنه هناك بعض الأسباب المعروفة التي يمكن أن تؤدي إلى احتراق السيارات ومنها ما يلي:

1- تسرب الوقود يزيد من فرصة اندلاع حريق بصورة كبيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

2- نقص السائل في مبرد المحرك الردياتير، ما يؤدي لارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، وبالتالي إمكانية اشتعال السيارة.

3- تزويد المحرك بكمية زيت كبيرة؛ لأنه مع الضغط الشديد يحدث تسريب للزيت، كما أنه يتم سكب بعض الزيت على المحرك من الخارج، ما يزيد من فرص اندلاع الحريق عندما ترتفع حرارة المحرك.

4- حدوث مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة.

5- إذا حدث خلل في نظام العادم، يمكن أن يسبب حريق بالسيارة.

6- إهمال الصيانة الدورية للمركبة.

7- الارتطام القوي بالسيارات الأخرى أو مع أي جسم صلب مع وجود وقود أو زيت مسرب.



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