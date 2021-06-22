ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 188 ريالاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً.

الذهب محليا

وصعد سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 214.97 ريال (57.32 دولار).

كما زاد سعر الجرام الذهب عيار 21 لنحو 188.10 ريال (50.16 دولار).

ارتفع سعر الجرام عيار 18 لنحو 161.23 ريال (42.99 دولار).

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 125.40 ريال (33.44 دولار).

الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الذهب اليوم مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مما رفع من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع واحدا في المائة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1787.70 دولار.

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