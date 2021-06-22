الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

ما هو السن المناسب لتقديم طلب تلقي اللقاح؟ الصحة تجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أنه يتم قبول طلبات اللقاح من خلال تطبيق صحتي لمن يبلغ من العمر 18 عاماً بالتاريخ الميلادي.

سن تلقي اللقاح

جاء في رد على سؤال مغرد استفسر بشأن عمر تلقي اللقاح، وقال: “أنا عمري بالهجري 18 سنة بالهجري، و17 سنة بالميلادي متى يأهلوني عشان أخذ اللقاح”.

وردت الصحة بقولها: “إنه يتم قبول طلبات اللقاح من خلال تطبيق صحتي لمن يبلغ من العمر 18 عاماً بالتاريخ الميلادي”.

تطورات لقاح كورونا

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة⁩ أنه تم تسجيل (1212) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.

كما تم تسجيل (1510) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (457,128) حالة ولله الحمد.



شارك الخبر