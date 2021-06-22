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تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية رئيس وحدة جراحة التجميل وفريقه المميز بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عصام حمدي، من الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر.
وفي التفاصيل، استقبل طوارئ المستشفى الطفلة عند حضورها نتيجة تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وانفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي إلى فقد الأذن بالكامل وتم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، حيث قرّر الفريق الطبي على الفور نقل الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات تمّ فيها إنقاذ صيوان الأذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي لها، بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي، وتمّ إخراجها من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:51 AM
تعرّضت لحادث مروري وجرح تهتكي وانفصال شبه تام للأذنإنقاذ أذن طفلة 7 سنوات من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية رئيس وحدة جراحة التجميل وفريقه المميز بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عصام حمدي، من الحفاظ على أذن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من البتر.
وفي التفاصيل، استقبل طوارئ المستشفى الطفلة عند حضورها نتيجة تعرضها لحادث مروري، أدى إلى وجود جرح تهتكي في الأذن اليسرى وانفصال شبه تام، كان من الممكن أن يؤدي إلى فقد الأذن بالكامل وتم إسعاف الطفلة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها وفق حالتها الحرجة في قسم الطوارئ، حيث قرّر الفريق الطبي على الفور نقل الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت 3 ساعات تمّ فيها إنقاذ صيوان الأذن من البتر، وإعادة الشكل الطبيعي لها، بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي، وتمّ إخراجها من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تلقيها العناية الطبية اللازمة.
، إنقاذ أذن طفلة 7 سنوات من البتر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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