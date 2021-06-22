- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).
وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.
ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.
وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:48 AM
وافق على مشروع اتفاقية بين الغرف التجارية ومكتب الممثل الاقتصادي لتايبيه"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص
أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).
وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.
ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.
وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
، "التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.