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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).المركز الوطني للأرصاد

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:24 AM

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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