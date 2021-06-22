، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).المركز الوطني للأرصاد