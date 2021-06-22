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تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.
وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).
وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.حالة الطقس الأرصاد
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:18 AM
توقّع اليوم سحباً ممطرة على المرتفعات ونشاطاً للبوارح"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه
تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.
وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).
وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.
، "لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه ،
المصدر : الخليج 365
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