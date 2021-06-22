شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى»‏ يطالب ديوان المظالم بالعمل على رفع مستوى التحول الرقمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأكد مجلس الشورى على ديوان المظالم بضرورة العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (ألمصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وطالب المجلس، ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه"، فضلًا عن بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب.

وشدد مجلس الشورى، على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.