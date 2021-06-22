شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب "الحبوب" بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية بالمؤسسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

وأكد على المؤسسة العامة للحبوب بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

ووجه المجلس، ‏‎‏‎ المؤسسة العامة للحبوب بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.