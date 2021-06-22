شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»‏: استعلم عن رقم الحدود الخاص بك عبر منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان مواطني دول أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر الإلكترونية. وكانت "الجوازات" قد طالبت ‏بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.