شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعاقب 40 موظفًا من الكوادر الإدارية والطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الصحة معاقبة 40 موظفا من الكوادر الإدارية والطبية، وذلك بسبب مخالفات السلوك المهني، حيث تضمنت القرارات إنذار ولفت النظر.

وذكرت الصحة، أن هذه القرارات صدرت بسبب التجاوزات ضد بعض المراجعين وأيضا المخالفات السلوكية أثناء التعامل مع المستفيدين من المرافق الصحية، وفقًا لـ " اليوم ".

وأشارت أنها لن تتهاون مع أي تجاوز ضد المستفيدين وستتعامل بحزم ضد مرتكبيها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد على أن التحورات في الفيروسات ومنها كورونا أمر متوقع، موضحا أنها بدأت بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.