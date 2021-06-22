شكرا لمتابعة خبر عن نصائح مهمة من "التجارة" للمستهلكين عند شراء أجهزة كهربائية أو قطع الغيار والصيانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التجارة عدة نصائح للمستهلكين عند شراء أجهزة كهربائية جديدة أو عند صيانة الأجهزة أو شراء قطع الغيار.

وأكدت الوزارة على أن تكون مدة الضمان سنتين على الأقل، تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء والانتهاء في أعمال الصيانة.

ويجب إيضاح تكاليف الصيانة، وأن يوثق الوكيل طلب الصيانة، ويحدد موعد بداية الصيانة ونهايتها، استلام وثيقة تبين حالة الجهاز وعطله وتكاليف إصلاحه، البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لاتزيد من تاريخ الطلب.

وفيما يخص قطع غيار الأجهزة الكهربائية، أكدت التجارة على الحصول مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر، وتوفير القطع النادرة خلال 14 يوم، واذا كان قطع الغيار تصنع لك خصيصا يتم الاتفاق بورقةر مكتوبة، يحق الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة اذا دفعت ثمن القطعة الجديدة