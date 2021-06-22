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"حساب المواطن" يوضح كيفية إرفاق عقد الايجار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج " حساب المواطن "، اليوم الثلاثاء، كيفية إرفاق عقد الإيجار في حساب المستفيد.

وذكر البرنامج أنه بإمكانك ارفاق المستند من خلال التوجه الى حسابك " تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات" وارفاق عقد الايجارالموحد " ساري الصلاحيه ".

وأضاف حساب المواطن : وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك التوجه للبوابة الالكترونيه وحذف المستند المنتهي ، حتى لايؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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