شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح كيفية إرفاق عقد الايجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج " حساب المواطن "، اليوم الثلاثاء، كيفية إرفاق عقد الإيجار في حساب المستفيد.

وذكر البرنامج أنه بإمكانك ارفاق المستند من خلال التوجه الى حسابك " تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات" وارفاق عقد الايجارالموحد " ساري الصلاحيه ".

وأضاف حساب المواطن : وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك التوجه للبوابة الالكترونيه وحذف المستند المنتهي ، حتى لايؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43.