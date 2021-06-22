شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف مؤقت لسباق التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.

ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ما بين (عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة)، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فترفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك، إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.

وفي وقت سابق، أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي أنه في حال أن موظفا حكوميا، بلغت خدمته 20 سنة وتم تخصيص قطاعه بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية، مبينا إنه يستحق بعدها التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.