شكرا لمتابعة خبر عن طوارئ صحة الباحة تستقبل أكثر من 8100 مستفيد خلال الأسبوع الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أشارت الإحصائية الأسبوعية لمستشفيات صحة الباحة خلال الفترة من تاريخ 10/6/2021م إلى تاريخ 16/6/2021م عن استقبال أقسام الطوارئ 8117 مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية 7989 مستفيد وبلغ عدد مراجعي أقسام التنويم 1594 مراجع .

وبلغ عدد العمليات 236 عملية من ناحية أخرى اوضحت الإحصائية عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ 106755 مستفيد منذ افتتاحها حتى نهاية الاسبوع الدولي (24) للعام 2021م ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يذكر ان عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس اوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر بدون حجز اي موعد.