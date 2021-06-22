وفد من «الدفاع» الفرنسية يبحث توطين التقنية العسكرية في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - بحث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، فرص التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، ونقل وتوطين التقنية العسكرية في المملكة، مع وفد من وزارة الدفاع الفرنسية.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أن الرئيس التنفيذي لها استقبل نائب المدير لتطوير العلاقات الدولية لإفريقيا والشرق الاوسط بالمديرية العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، العميد م.أوليفيه لوكوانت، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الشركة، لاستعراض فرص التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية مع الشركات الفرنسية.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للسعودية للصناعات العسكرية، عن سعادته بلقاء الوفد الفرنسي، حيث تم استعراض أبرز إنجازات الشركة ومناقشة أطر الشراكة مع الشركات الفرنسية للمساهمة في نقل وتوطين التقنية في المملكة.

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