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السعودية | السفير المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 9:52 صباحًا, 22 يونيو 2021 م

المناطق - واس

رأس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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