شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر التوجيه السامي الكريم بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي ينص على تحويل هذه المؤسسات إلى شركات تقدم خدماتها لضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في ظل ما تقوم به المملكة من أعمال عظيمة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار.

وأكملت وزارة الحج والعمرة، منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، فيما يتعلق بمرحلة عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لهذه الشركات، وانتهاء التصويت على البنود التأسيسية بمشاركة واسعة وتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ فرص وتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، وبما يرتقي لتطلعات الوزارة ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة.