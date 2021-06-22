المراكز العربية تحقق صافي ربح بنحو 487 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2021، حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 486.7 مليون ريال، مقابل تحقيقها صافي ربح خلال السنة الماضية بلغ 642.6 مليون ريال، بانخفاض 24.2%.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، مرتفعا 68.43 نقطة ليقفل عند مستوى 10859.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية، وولاء، وتكوين، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتقدمة، والدريس، وجبسكو، وميكو، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.10%.

فيما كانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وكيمانول، ومتطورة، والصقر للتأمين، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وذيب، والراجحي، ونادك، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 83.11 نقطة ليقفل عند مستوى 23149.07 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 180 ألف سهم تقاسمتها 952 صفقة.

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