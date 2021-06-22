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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:58 AM

قال: الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل عدة محافظات

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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