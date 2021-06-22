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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:58 AM
قال: الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل عدة محافظاتالوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
، الوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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