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المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلاله مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة

رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:08 AM

جرى خلاله مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة

المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.

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، المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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