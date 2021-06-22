سعر الدولار في لبنان اليوم (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

حافظ سعر الدولار على مكاسبه مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في السوق السوداء غير الرسمية للنقد.



وتراوح سعر الدولار في لبنان بين 15150 و15200 ليرة لكل دولار في السوق السوداء في ارتفاع طفيف عن التسعيرة السابقة.

وأصبح الحل الوحيد أمام لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحانقة التي تعصف بالبلاد هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب مسؤول أوروبي.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت من بيروت، "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت".

وأضاف بوريل في تصريح للصحفيين إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان "بمجرد البدء ببرنامج صندوق النقد الدولي"، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين.

لكن بعد مرور أكثر من 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الأفرقاء السياسيين.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.