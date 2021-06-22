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المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية

أحد وسائل التهدئة المرورية لإلزام قائد المركبة بتخفيف السرعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة عن اشتراط وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق وتكون أحد وسائل التهدئة المرورية لإلزام قائد المركبة بتخفيف السرعة.

شروط وضع المطبات

وأوضحت الهيئة، أن هناك خمس مبررات حددتها المواصفات والمقاييس السعودية لوضع المطبات تتمثل فيما يلي:

– وجود حركة مشاة كثيفة

– التقاطعات المرورية

– المنحنيات الرأسية الأفقية الخطرة

– مناطق العمل

– عند انتهاء الطرق.

المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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