- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22
المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية
أحد وسائل التهدئة المرورية لإلزام قائد المركبة بتخفيف السرعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اشتراط وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق وتكون أحد وسائل التهدئة المرورية لإلزام قائد المركبة بتخفيف السرعة.
شروط وضع المطبات
وأوضحت الهيئة، أن هناك خمس مبررات حددتها المواصفات والمقاييس السعودية لوضع المطبات تتمثل فيما يلي:
– وجود حركة مشاة كثيفة
– التقاطعات المرورية
– المنحنيات الرأسية الأفقية الخطرة
– مناطق العمل
– عند انتهاء الطرق.
شارك الخبر