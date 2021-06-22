محمد بن مسعود - الدمام - وسط توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية ‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-. وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:30 AM وسط توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون" موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون" ‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-. وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر. الكلمات المفتاحية

، موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون" ،

المصدر : الخليج 365

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