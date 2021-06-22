- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-.
وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:30 AM
وسط توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئويةموجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون"
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-.
وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.
، موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.