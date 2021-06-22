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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يسير وفق ما خطط له؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقادة العسكريين يبحثون بشكل متواصل تطور الأوضاع التي قد تفرض تعديلات في جدول الانسحاب؛ بهدف ضمان سلامة الانسحاب وتنظيمه.
وشدد كيربي خلال إفادة صحفية أمس، على موقف الولايات المتحدة الثابت والمتمثل في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان؛ باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي، وأن يتم ذلك قبل مطلع شهر سبتمبر المقبل.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:19 AM
المقرر أن يتم ذلك قبل مطلع شهر سبتمبر المقبل"الدفاع الأمريكية" تؤكد أن خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تسير وفق المخطط
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يسير وفق ما خطط له؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقادة العسكريين يبحثون بشكل متواصل تطور الأوضاع التي قد تفرض تعديلات في جدول الانسحاب؛ بهدف ضمان سلامة الانسحاب وتنظيمه.
وشدد كيربي خلال إفادة صحفية أمس، على موقف الولايات المتحدة الثابت والمتمثل في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان؛ باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي، وأن يتم ذلك قبل مطلع شهر سبتمبر المقبل.
، "الدفاع الأمريكية" تؤكد أن خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تسير وفق المخطط ،
المصدر : الخليج 365
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