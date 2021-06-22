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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 08:10 AM
سماء غائمة وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتَي مكة والمدينة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتَي مكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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