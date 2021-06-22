شكرا لمتابعة خبر عن "المواصفات السعودية" تحدد 5 مبررات يشترط توافرها لوضع المطبات الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدا الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق.

وأوضحت الهيئة 5 مبررات لوضع المطبات الصناعية تمثلت في وجود حركة مشاة كثيفة، والتقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، ومناطق العمل، وأخيراً عند انتهاء الطريق (طريق غير نافذ).

وفي وقت سابق، قالت أمانة منطقة الرياض أنها مستمرة في حملتها لتنظيف شوارع وأحياء المنطقة من المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية طوال العام.