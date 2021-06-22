شكرا لمتابعة خبر عن سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث الإعلامي سبأ باهبري، عن تجربته في السفر للخارج، في ظل الإجراءات المتبعة تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا.

وقال باهبري: "عدت من رحلة خارجية اضطرارية وحصيلة تجربتي هي أن السفر في ظل جائحة كورونا محدود المتعة".

وأضاف: "إجراءات ما قبل السفر مملة، والمطارات شبه خالية، والطائرات ممتلئة، وطوال الرحلة عليك ارتداء الكمامة".

وأشار إلى أن معظم أماكن الترفيه "شبه مشلولة ولم تستعد عافيتها بعد" على حد قوله، مضيفًا: "هذه تجربتي ربما كان غيري أفضل حظا".

ولاقت تجربة باهبري تفاعلا كبيرا، حيث رأى البعض أنه من الأفضل تأجيل السفر إلا للضرورة لحين عودة الحياة لطبيعتها، والاكتفاء بالسياحة الداخلية في المملكة.