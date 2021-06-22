السعودية | "مطلوب".. منصة جديدة من المركز الوطني للفعاليات

شكرا لقرائتكم "مطلوب".. منصة جديدة من المركز الوطني للفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق المركز الوطني للفعاليات في السعودية، منصة "مطلوب" التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم السعودية، ليكونوا جزءاً منها، سواء كان من خلال طرح الأفكار، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ الفعاليات، وكل ما يخص المشاركة والاستفادة منها.

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ويمكن لزائري الموقع matloob.ec.gov.sa البدء في التقديم على الخدمات فيه، مثل العمل المؤقت (للأفراد)، المواهب، المأكولات والمشروبات سواء كانت مطاعم أو عربات متنقلة أو مقدمي مأكولات ومشروبات (أسرة منتجة)، المتاجر على اختلاف أنواعها، شركات الخدمات المساندة للفعاليات مثل تنظيم وإدارة الحشود، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وفعاليات المواسم، حيث يمكن التقدم بفكرتك إذا كنت قادراً على تنفيذها. والمواقع المناسبة لإقامة الفعاليات.

كما يمكن للراغبين بالمشاركة في الفعاليات والمواسم السعودية، التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ"مطلوب" ورفع المعلومات الخاصة بالمشاركة، إلى أن يتم الإعلان عن موعد الموسم أو الفعالية المراد المشاركة بها، حيث سيتم إرسال إشعار إلكتروني للمسجل (أفراد أو شركات) ببدء موعد التقديم على الموسم أو الفعالية.

ولأي معلومات إضافية أو استفسارات يمكنكم إرسال استفساركم من خلال زيارة منصة "مطلوب" والضغط على خانة "تواصل معنا"، وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت.

ما هو المركز الوطني للفعاليات

الجدير ذكره أنه تم إنشاء المركز الوطني للفعاليات بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 10 مارس/آذار 2020م، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية السعودية والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.