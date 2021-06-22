شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.