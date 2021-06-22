شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عبدالرحمن السرحان استشاري طب الأسنان، عن وجود حالات تلاعب فيما يسمى بطب الأسنان التجميلي.

وأوضح السرحان أن كل المجالات قد تشهد حالات تلاعب، لكن الوضع في طب الأسنان "أدهى وأمر" - على حد قوله-.

وقال السرحان خلال برنامج "ياهلا" :"الوضع في طب الأسنان يشهد تلاعبا، لأن كل موعد بنتيجة قد تكون نتيجة خطأ أو غش".

وأضاف: " أنت كطبيب أسنان يجب أن يكون عندك أساسيات جودة للعمل، لا يجوز العمل لمجرد أن العميل رآه جميلا في المرآة، في سبيل إلحاق الضرر بالأسنان ذاتها".

وطالب السرحان بضرورة إجراء اختبار عملي قبل إصدار ترخيص مزاولة المهنة لأطباء الأسنان، وليس نظري فقط.