شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون في ذكرى بيعة ولي العهد: "أعوامنا معك مجد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

احتفى المواطنون بذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وتصدر وسم "ذكرى بيعة ولي العهد" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، وسط احتفاء المواطنين بما تحقق خلال السنوات من إنجازات ونجاحات.

وأكد المواطنون أنه منذ بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد فقد سطر تاريخًا جديدًا لمسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات العظيمة.

وقال الباحث السياسي مبارك العاتي: "بيعة ولي العهد أمر ملكي لن تنساه السعودية ولا المنطقة، رصده العالم أجمع، وعدل كثير من الموازين في الداخل والخارج".

كما شارك الشاعر عبداللطيف آل الشيخ في الوسم قائلا: "نعاهدك بالله و سنّة محمد ونبايعك بقلوب حبك ملاها"، فيما قال الإعلامي مفرح الشقيقي: "أعوامنا معك ونحن نقفز باتجاه المستقبل ليست زمناً … إنها مجد".

يذكر أنه في 21 يونيو 2017 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.