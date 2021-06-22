شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. تقني يكشف تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف سمير جنيد المتخصص بتقنية المعلومات، عن تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات المحلي وتحكمهم فيه.

وأوضح جنيد، أن السوق يعاني ظاهرة "الصيانات خلف الأبواب"، قائلا: "أخذوا السعوديين من بيوتهم وقالوا هذا نشاط وتفاجأوا في أرض الواقع بأنهم في صراع".

وأشار خلال لقائه ببرنامج "ياهلا" إلى أن هناك ما يقارب نحو 3 آلاف محل في الرياض فقط، ممن يمارسون الصيانات خلف الأبواب.

وكشف جنيد عن ورود رسائل له من بعض محلات الاتصالات في الرياض، تفيد بأن الأجانب يعلمون بالحملة التفتيشية قبل قدومها.

ولفت أيضا إلى أن مورد الجملة يعطي المحلات الكبرى تخفيضات أكثر من المحلات الصغيرة، مضيفا: "الموردون ما يوردون للسعودي وإذا وردوله يكون بضعف السعر".