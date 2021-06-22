بالصور.. «جاهز» تهدي ٤ سيارات دعمًا لتوطين قطاع التوصيل

الرياض - محمد عبدالله - منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، وذلك ضمن مبادرة جاهز لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.

ويأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين لشروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يوميًا ولمدة عام كامل.

الجدير بالذكر أنَّ شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030 .