أخبار السعودية اليوم.. بدء جدولة ثاني جرعات كورونا.. وتوضيح لحجر العمالة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث سحلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1212 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجدـ فيما بلغت حالات التعافي 1510 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 475403 حالات كما بلغ عدد حالات التعافي 457128 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7691 حالة، وإلى التفاصيل:

مصدر بالموارد البشرية لـ«عاجل»: إعلان وظائف مترو الرياض بالهند «قديم»

أكدت مصادر بوزارة الموارد البشرية لـ«عاجل»، أن الإعلان الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل الاتصال في الهند عن وظائف مترو الرياض، براتب من 6 آلاف إلى 11 ألف ريال، «قديم جدا ونشر في عام ٢٠١٦».

تعقيب رسمي على اعتراض مكاتب استقدام عمالة منزلية على تكلفة الحجر

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، بيانًا رسميًا بخصوص تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة؛ حيث أكد أن التجمع كان احتجاجًا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام.

أمانة حائل تفند مقطع «فيديو المواطنة».. وتتوعد بـ«إجراءات قانونية»

كشفت أمانة منطقة حائل عن ملابسات مقطع فيديو متداول لمواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الأمانة أزالت سلمًا حديديًّا وخزان مياه بهدف أنه تشوه بصري، غير أن الأمانة أوضحت أن المقطع به معلومات غير صحيحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من نشره أو تداوله.

بالفيديو.. شجاعة مواطن تنقذ مبنى سكنيًّا من حريق ضخم بالدمام

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق شجاعة أحد المواطنين، في مدينة الدمام؛ حيث أنقذ مبنى سكنيًّا من حريق ضخم، وذلك بعد اشتعال حريق في إحدى المركبات القريبة من المبنى السكني، وظهر المواطن في مقطع الفيديو، وهو يقود المركبة إلى مكان بعيد وهي محترقة، وذلك قبل انفجارها واشتعال النار في المبنى السكني الذي كان قريبًا من المركبة.

وزارة الصحة تنوه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ«الوصول إلى بر الأمان»

حثت وزارة الصحة الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت أهمية استمرار التقيد بالإجراءات حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

بدء جدولة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال أيام

أفادت معلومات بأن الجهات المعنية في المملكة، ستبدأ جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا في المملكة خلال أيام، مشيرة إلى أنه تم إعطاء 16.6 مليون جرعة حتى الآن، وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال «تطبيق صحتي»، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

سقوط «محتالين» بالرياض وبحوزتهما 500 ألف ريال حصيلة جرائم عدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف، موضحًا أنهما حولا الأموال التي حصلوا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال.

الزعاق: غدًا الثلاثاء أطول نهار وأقصر ليلة في السنة عالميا

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إنَّ غدًا الثلاثاء، أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على مستوى العالم، حيث سيكون طول النهار قرابة الـ14 ساعة في الدول العربيَّة، وحوالي 19 ساعة في الدول الإسكندفانيَّة، وأنه كلمَّا تم التوجه شمالا كلَّما زاد طول النهار.

«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر بسحب رعدية الثلاثاء.. وأتربة بمكة والمدينة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ووفق التقرير، تنشط الرياحُ السطحيَّةُ المثيرةُ للأتربة والغبار على سواحل منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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