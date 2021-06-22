«الموارد البشرية»: إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الضمان

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، إنّ إصدار وثيقة العمل الحر، لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًا على استفسار تلقَّته الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، تساءل فيه أحد المستفيدين عن تأثير «وثيقة العمل الحر»، على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يذكر أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها: فتح حساب بنكي تجاري، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل عبر بنك التنمية الاجتماعية، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، ويحصل عليها «العامل الحر» المسجل في برنامج العمل الحر.