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السعودية | ولي العهد يُهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 ثواني - 2:37 صباحًا, 22 يونيو 2021 م

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية.
وقال سمو ولي العهد: ” يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، راجين لكم دوام الصحة والسعادة “.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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