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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يُهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:16 صباحًا, 22 يونيو 2021 م

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.
وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، مؤكدين حرص المملكة العربية على المضي قدماً في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهودٍ ومساعٍ حميدة “.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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